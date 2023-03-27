Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2032 в Австралии

Глава Олимпийского комитета страны Мэтт Кэролл сообщил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в летних Олимпийских играх 2032 года в Брисбене.
«Спортсмены не являются зачинщиками этого. Наша позиция совпадает с позицией Международного олимпийского комитета.
Помните бойкот многих стран Олимпиады 1980 года [в Москве]? Много лет спустя премьер-министр Австралии заявил, что страна допустила ошибку [поддержав бойкот]», — цитирует Кэролла The Canberra Times.
- Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
- Сообщалось, что российские спортсмены могут поехать на Игры при выполнении двух условий.
Источник: «Р-Спорт»