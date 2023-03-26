Мостовой назвал светлое пятно в сборной России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился наблюдениями от просмотра товарищеского матча с Ираком.

Команда Валерия Карпина победила со счетом 2:0.

Голы во втором тайме забили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

«Безобразный первый тайм. Кошмар! Нужно сказать спасибо Ираку за то, что нас прощали и не забивали. Они нам дали шанс, потому что на перерыв должны были уйти со счетом 0:2 как минимум. Первый тайм был провальным, еще хуже, чем против Ирана.

Дальше появилось светлое пятнышко – Пиняев, который делал остроту и больше всех выделялся. Во втором тайме сделал исход, забил великолепный мяч. Вышел Миранчук и добавил агрессии, он же и забил.

Как может понравиться игра, когда мы в Иране тачку возили и здесь еще хуже? Конечно, нет. Хотя поля хорошее, свои болельщики – ажиотаж, шум, гам. Осадок остался от первого тайма, во втором уже встрепенулись. Ну а что тут говорить? Мы выиграли. Завтра уже забудут», – сказал Мостовой.