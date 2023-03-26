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Дюков обсудит с Карпиным его слова о сборной

26 марта 2023, 21:16
6

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу слов главного тренера сборной России Валерия Карпина.

  • Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.
  • Министр спорта РФ Матыцин остался недоволен словами главного тренера.

«Я планирую переговорить с Валерием Георгиевичем относительно его слов. Накануне игры было бы неправильно устраивать разбирательства и проводить расследования.

Но важно разобраться что именно было сказано. Были ли слова искажены. Или как-то пересказаны. И почему так отреагировали в министерстве спорта», – сказал Дюков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий Дюков Александр
Комментарии (6)
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eugen-han
1679861511
А что там обсуждать. Надо просто оказать доверие. Видно, что работа проделывается и сборная растет потихоньку без суеты, да бы время и условия позволяют такое развитие.
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Enter2006
1679883091
Дюков, ты лучше обсуди отмену FAN ID.
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Fancyfall
1679894310
вы не тем занимаетесь и не тем собираетесь заниматься(
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paracetamol
1679906650
А чё, сборная играла прекрасно? Первый гол из явного оффсайда, второй - индивидуальный проход низкожопого. А чё делали остальные? Пруцев тот же, чуть 2 гола себе не привез, да и ловильник тоже отличался. Сопляков мяч останавливать не научился, 3 потери в самом начале... Ладно, в Питере играли, где сборная никогда не проигрывает!
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моэм
1679911143
А вот и ЧИНОВНИК дюков начал "работать" ....решил "разобраться" почему ЧИНОВНИК матыцин недоволен словами ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА КАРПИНА....и его не интересуют такие пустяки как идеи Карпина по планам перспективного развития сборной России , целесообразности или нецелесообразности игры в футбол в пустыне среди лета , его планов развития молодёжки и решение многих других НЕОТЛОЖНЫХ РАБОЧИХ ВОПРОСОВ ....президента РФС это не интересует....да и не видно ему нас ...свысока то .
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