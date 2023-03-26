Дюков обсудит с Карпиным его слова о сборной

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу слов главного тренера сборной России Валерия Карпина.
- Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.
- Министр спорта РФ Матыцин остался недоволен словами главного тренера.
«Я планирую переговорить с Валерием Георгиевичем относительно его слов. Накануне игры было бы неправильно устраивать разбирательства и проводить расследования.
Но важно разобраться что именно было сказано. Были ли слова искажены. Или как-то пересказаны. И почему так отреагировали в министерстве спорта», – сказал Дюков.
Источник: «Чемпионат»