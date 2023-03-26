Дюков обсудит с Карпиным его слова о сборной

Президент РФС Александр Дюков высказался по поводу слов главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Карпин ранее сказал, что не держится за свое место.

Министр спорта РФ Матыцин остался недоволен словами главного тренера.

«Я планирую переговорить с Валерием Георгиевичем относительно его слов. Накануне игры было бы неправильно устраивать разбирательства и проводить расследования.

Но важно разобраться что именно было сказано. Были ли слова искажены. Или как-то пересказаны. И почему так отреагировали в министерстве спорта», – сказал Дюков.