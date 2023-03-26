Врач назвал возможную причину печеночной недостаточности у Костомарова

Гепатолог Павел Богомолов отреагировал на информацию об отказе печени у Романа Костомарова. Ранее СМИ сообщали, что организм олимпийского чемпиона не справляется с большим количеством получаемых лекарств.

«Если бы у него было, допустим, фульминантное поражение печени из-за острого гепатита D, тогда, да, спасением была бы трансплантация печени. А если у него системное заболевание, сепсис, например, то здесь трансплантация печени только ухудшит ситуацию, потому что сама по себе операция небезразлична организму.

Что касается печеночной недостаточности, то она иногда, крайне редко, бывает следствием лекарственного поражения печени. Но в данном случае причина возможного нарушения функции печени, скорее всего, – в рамках синдрома полиорганной недостаточности. Это не следствие лекарственной терапии», – сказал специалист.