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2DROTS запросили у Дюкова путевку в РПЛ после победы над ЦСКА

25 марта 2023, 18:28
5

Куратор медийной команды 2DROTS Некит выразил желание попасть в РПЛ после победы над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

«Мы на полном стадионе выиграли ЦСКА. Команду, которая недавно выиграла у «Зенита». Верьте в себя и свои мечты.

РФС, дайте wild card в РПЛ. Александр Дюков, уважаемый, пожалуйста. Эта история нужна нашей стране. Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого», – сказал Некит в интервью Севастиану Терлецкому.

«Мы будем в восьмерке РПЛ», – сказал Некит в беседе с корреспондентом Микеле Антоновым.

  • 2DROTS в этом сезоне участвовали в Кубке России.
  • Планируется, что медийные команды будут заявлены и на новый сезон Кубка России.
  • Матч ЦСКА – 2DROTS посетили на «ВЭБ Арене» более 20 тысяч зрителей.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига 2DROTS ЦСКА Дюков Александр
Комментарии (5)
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CSKA57
1679758598
Заменить ЦСКА в РПЛ...
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Axe111
1679759466
О БОЖЕ!!! МЕДИАЛИГА!!! ЭТО УЖАС!!!!
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eugen-han
1679760268
Салупу им, а не путёвку! Пора заканчивать с этим цирком в футболе,- такое явление ни к чему хорошему не приведёт.
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Рыло свина
1679761313
член в глотку, чтоб голова не качалась!
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Napaleon Banapart
1679762245
Я помню в конце 90х все проститутки представлялись необычными на тот момент именами. Виолетта Снежана и т.д Сейчас именем не удивишь. Но МИКЕЛЕ Антонов и Севастиан Терлецкий это огонь. А Некит это на манер Марго...
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