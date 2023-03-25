2DROTS запросили у Дюкова путевку в РПЛ после победы над ЦСКА

Куратор медийной команды 2DROTS Некит выразил желание попасть в РПЛ после победы над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

«Мы на полном стадионе выиграли ЦСКА. Команду, которая недавно выиграла у «Зенита». Верьте в себя и свои мечты.

РФС, дайте wild card в РПЛ. Александр Дюков, уважаемый, пожалуйста. Эта история нужна нашей стране. Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого», – сказал Некит в интервью Севастиану Терлецкому.

«Мы будем в восьмерке РПЛ», – сказал Некит в беседе с корреспондентом Микеле Антоновым.