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    • Главный тренер медиаклуба готов стать помощником Николича в ЦСКА

    Главный тренер медиаклуба готов стать помощником Николича в ЦСКА

    Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов сказал, что готов стать помощником главного тренера ЦСКА Марко Николича.

    «Согласился бы стать помощником Марко Николича в ЦСКА. Как можно отказать родному клубу? Надо же с чего-то начинать. Я желаю армейцам только добра. Думаю, что даже на этой должности я бы помог красно-синим. У меня есть, что дать команде», – сказал 59-летний Кузнецов.

    • Он выступал за ЦСКА в 1984–1991, 1992 и 1997–1998 годах.
    • Ранее Кузнецов работал главным тренером в «Спартаке» из Челябинска, «Нижнем Новгороде», «Гераклионе» и «Металлурге-Видное», помощником и и.о. главного тренера в казахстанском «Иртыше», ассистентом в «Рубине». Также он был тренером в мини-футбольном клубе «Норильский никель».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    27.12.2024 18:35
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