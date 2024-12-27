Главный тренер медиаклуба готов стать помощником Николича в ЦСКА

Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов сказал, что готов стать помощником главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Согласился бы стать помощником Марко Николича в ЦСКА. Как можно отказать родному клубу? Надо же с чего-то начинать. Я желаю армейцам только добра. Думаю, что даже на этой должности я бы помог красно-синим. У меня есть, что дать команде», – сказал 59-летний Кузнецов.