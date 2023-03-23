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    Сборная не побеждает 180 дней. Сейчас ее лишил победы игрок, который чуть не променял футбол на рыболовство

    Сборная России по футболу не играла в официальных матчах с ноября-2021. После длительного перерыва она ворвалась в международный футбол только в прошлом сентябре. И, надо сказать, матчи даются сборной с трудом.

    Как Россия играла за последние полгода: только одна победа, зато много разных схем

    Фиксируем результаты сборной России, начиная с сентября (данные о схемах предоставлены сайтом Transfermarkt):

    • Победа над Киргизстаном 2:1. Сборная играла по схеме 4+1+4+1.

    • Ничья 0:0 с Таджикистаном. Сборная играла по схеме 4+3+3.

    • Ничья с Узбекистаном. Там расстановка была 3+4+2+1.

    • Ничья с Ираном при 4+2+3+1.

    Последняя победа сборной случилась 24 сентября: с этого момента и до матча против Ирана прошло ровно 180 дней.

    Россию победы лишил футболист, который однажды чуть не променял футбол на работу в море

    Единственный мяч сборной Ирана забил Мехди Тареми. Он – один из немногих игроков своей команды, который выступает в Европе – за «Порту». В Европу он попал в 2019 году, но мог сделать это раньше. В 2014-м он оказался в иранском «Персеполисе» и отыграл там два года, прежде чем согласиться на приглашение «Ризеспора». Правда, от «Ризеспора» он отказался в пользу возвращения в «Персеполис». ФИФА наказала Тареми за односторонний разрыв контракта баном на 4 месяца.

    Вот еще один интересный факт о Тареми – он мог стать рыбаком, а не футболистом. В детстве, как и многие мальчишки его возраста, он совмещал спорт с работой. В его случае это были частые рейсы в море вместе с отцом. Про то время он говорит:

    «Я хотел быть игроком больше, чем рыбаком. Но мне нравилось проводить время с отцом: он учил меня всяким штукам, он учил меня быть мужчиной. Море закалило меня и сделало сильнее».

    Еще один интересный факт о Тареми – его дружба с президентом Ирана Ибрахимом Таиси. Летом 2022-го он даже встречался с Таиси, чтобы обсудить нового тренера для сборной Ирана.

    Фото: телеграм-канал сборной России, Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 22:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +713

      egor tikhonov 45 минут назад

      горжусь сборной все 180 дней...(

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21655

      Persona_non_Grata > egor tikhonov 41 минуту назад

      Давай гордиться вместе !!! ) И это ДАЛЕКО не предел наших возможностей, но всё же думаю дома мы Ирак сумеем обыграть ...

      1
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      ...
      Рейтинг: +4111

      raritet > Persona_non_Grata 28 минут назад

      Если удалить всех футболистов , а вывести на матч мальчишек Чертаново....

      2
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      Рейтинг: +1599

      koli4ka > Persona_non_Grata 27 минут назад

      третьим можно погордиться?

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      Рейтинг: +21655

      Persona_non_Grata > koli4ka 21 минуту назад

      Больше трех не собираться !!! Впрочем, гордиться можно и бОльшим количеством )))

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