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  • Сборная не побеждает 180 дней. Сейчас ее лишил победы игрок, который чуть не променял футбол на рыболовство

Сборная не побеждает 180 дней. Сейчас ее лишил победы игрок, который чуть не променял футбол на рыболовство

24 марта 2023, 01:08
24

Сборная России по футболу не играла в официальных матчах с ноября-2021. После длительного перерыва она ворвалась в международный футбол только в прошлом сентябре. И, надо сказать, матчи даются сборной с трудом.

Как Россия играла за последние полгода: только одна победа, зато много разных схем

Фиксируем результаты сборной России, начиная с сентября (данные о схемах предоставлены сайтом Transfermarkt):

• Победа над Киргизстаном 2:1. Сборная играла по схеме 4+1+4+1.

• Ничья 0:0 с Таджикистаном. Сборная играла по схеме 4+3+3.

• Ничья с Узбекистаном. Там расстановка была 3+4+2+1.

• Ничья с Ираном при 4+2+3+1.

Последняя победа сборной случилась 24 сентября: с этого момента и до матча против Ирана прошло ровно 180 дней.

Россию победы лишил футболист, который однажды чуть не променял футбол на работу в море

Единственный мяч сборной Ирана забил Мехди Тареми. Он – один из немногих игроков своей команды, который выступает в Европе – за «Порту». В Европу он попал в 2019 году, но мог сделать это раньше. В 2014-м он оказался в иранском «Персеполисе» и отыграл там два года, прежде чем согласиться на приглашение «Ризеспора». Правда, от «Ризеспора» он отказался в пользу возвращения в «Персеполис». ФИФА наказала Тареми за односторонний разрыв контракта баном на 4 месяца.

Вот еще один интересный факт о Тареми – он мог стать рыбаком, а не футболистом. В детстве, как и многие мальчишки его возраста, он совмещал спорт с работой. В его случае это были частые рейсы в море вместе с отцом. Про то время он говорит:

«Я хотел быть игроком больше, чем рыбаком. Но мне нравилось проводить время с отцом: он учил меня всяким штукам, он учил меня быть мужчиной. Море закалило меня и сделало сильнее».

Еще один интересный факт о Тареми – его дружба с президентом Ирана Ибрахимом Таиси. Летом 2022-го он даже встречался с Таиси, чтобы обсудить нового тренера для сборной Ирана.

Фото: телеграм-канал сборной России, Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия Россия Иран Тареми Мехди Карпин Валерий
Комментарии (24)
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egor tikhonov
1679598857
горжусь сборной все 180 дней...(
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paracetamol
1679606317
Рыбак стал футболистом, а наши футболеры с малых лет тратят папины накопления кое как тренируясь, а потом выходят в большой футбол заурядными игрочишками. Рыбаки туда не попадают, денег нет!
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Князев
1679607922
Очень бледная игра сборной. В нашей стране не осталось великих футболистов. Даже автобус у своих ворот поставить не могут. А что говорить о забитых голах? хорошо хоть пенальти забивать умеют не в пример Дзюбе.
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Дядя Серёжа
1679628988
У них хоть рыбак, а у нас, кто эти люди?
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sochi-2013
1679633312
Комментарий удален.
Ответить
sochi-2013
1679633497
"она ворвалась в международный футбол" !!!!!!!!!!!!!))))))))))))))) ТОСКА И УНЫНИЕ
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portero
1679636336
Могли и пооиграть по тому что на поле происходило....
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Enter2006
1679637173
Я бы сказал, по игре, что Сборная России отскочила от поражения...
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neim
1679637568
В первом тайме, минут 20-30 ведь нормально бегали, мяч держался, передачи проходили. Куда это всё делось во втором ?
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_Marqella_
1679637705
тренер у нас такой, что вы хотите...
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