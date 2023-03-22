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    В «Оренбурге» рассказали, зачем продают билеты за 10 рублей

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал решение клуба продавать билеты на матч 21-го тура РПЛ с «Ростовом» за 10 рублей.

    «Первая составляющая, почему мы приняли такую акцию – матч в понедельник в 19:00, то есть, рабочий день. Вторая – в матче со «Спартаком» многие болельщики начали в день игры оформлять Fan ID.

    Сам лично встретил пару, которая оформляла карту болельщика на «Госуслугах», и они ждали, пока их в Москве зарегистрируют. Насколько известно, на регистрацию уходит 72 часа. Поэтому таким образом мы стимулируем людей оформить карту болельщика.

    Что из этого получится, пока сами не знаем. До 1 апреля продержим акцию, дальше будем смотреть по обстоятельствам. Долго совещались по этой теме, были разные варианты. Решили пойти именно таким путем», – сказал Еремякин.

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    Источник: Sport24

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