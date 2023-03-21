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    Селюк призвал «Зенит» назначить вместо Семака бразильского тренера

    Агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита».

    «У меня такое ощущение, что идeт разлад между латиноамериканцами и российскими футболистами в «Зените», потому что эти только на себя играют. Думаю, что Семак уже мало чем там руководит. Всe между собой решают бразильцы.

    Они сделали большую глупость, я считаю. Им нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака, а лучше сразу директора. Скоро так оно и будет. Они вспоминают то, что делал «Шахтер» 20 лет назад. Но проблема в том, что бразильцы — уже не те бразильцы», — сказал Селюк.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от идущего вторым «Ростова» – 7 очков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19192

      Cleaner 2 часа назад

      Вместо Семака тренером в Зенит нужно Зарему назначать! Она все знает и все умеет!..)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2485

      шахта Заполярная > Cleaner 2 часа назад

      Или тебя, ты ни чего не знаешь и ни чего не умеешь.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11365

      alp > Cleaner 1 час назад

      не надо, пожалуйста....

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