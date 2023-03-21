Селюк призвал «Зенит» назначить вместо Семака бразильского тренера

Агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Зенита».

«У меня такое ощущение, что идeт разлад между латиноамериканцами и российскими футболистами в «Зените», потому что эти только на себя играют. Думаю, что Семак уже мало чем там руководит. Всe между собой решают бразильцы.

Они сделали большую глупость, я считаю. Им нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака, а лучше сразу директора. Скоро так оно и будет. Они вспоминают то, что делал «Шахтер» 20 лет назад. Но проблема в том, что бразильцы — уже не те бразильцы», — сказал Селюк.