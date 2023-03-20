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    «Это никакой не троллинг»: Карпин – о восьми игроках «Спартака» в сборной России

    Валерий Карпин объяснил приглашение крупной группы игроков «Спартака» в сборную России.

    • 8 игроков «Спартака» в сборной – наибольшее представительство.
    • На 2-м месте «Ростов» с 5 футболистами.
    • Россияне в марте проведут товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

    – Восемь игроков «Спартака» – это такой троллинг или у красно-белых действительно все так прекрасно?

    – Это никакой не троллинг – это реальность наша.

    Сколько русских футболистов постоянно играет в «Зените»? Малком и Клаудиньо? Они еще не могут быть привлечены за сборную. Караваев, Кузяев и где-то там Мостовой. Иногда Круговой.

    А сколько россиян играет в «Спартаке»? Так как троллинг? Они идут на втором месте [уже на третьем – прим. «Бомбардира»].

    В «Ростове» тоже много русских и тоже вызываются, потому что идут на третьем месте [уже на втором – прим. «Бомбардира»].

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    Источник: «Фабрика футбола»

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    20.03.2023 23:37
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