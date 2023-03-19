«Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на матч 26-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Барселона: тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен, Бускетс, де Йонг, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави.
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Винисиус, Бензема, Вальверде.
Игра первого круга в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала»
Коэффициенты:
- Победа «Барсы» – 2.30
- Ничья – 3.69
- Победа «Реала» – 3.35
Где смотреть матч Барселона – Реал
Источник: «Бомбардир»