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    «Барселона» – «Реал»: стартовые составы на 26-й тур Примеры

    «Барселона» и «Реал» назвали стартовые составы на матч 26-го тура Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Барселона: тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен, Бускетс, де Йонг, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави.

    Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Винисиус, Бензема, Вальверде.

    Игра первого круга в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу «Реала»

    Коэффициенты:

    • Победа «Барсы» – 2.30
    • Ничья – 3.69
    • Победа «Реала» – 3.35

    Где смотреть матч Барселона – Реал

    Прогноз на матч Барселона – Реал

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    Где смотреть матч «Барселона» – «Реал»
    Источник: «Бомбардир»

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    19.03.2023 21:52
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