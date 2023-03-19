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    Сын Марадоны ответил, можно ли отдать 10-й номер «Наполи» Хвиче

    Диего Марадона-младший, сын легенды «Наполи», выступил против того, чтобы нападающий команды Хвича Кварацхелия получил десятый номер.

    «Скажу то же самое, что когда-то говорил про Лоренцо Инсинье. Кварацхелия – отличный игрок, очень сильный, но «десятку» трогать нельзя», – сказал Марадона.

    • Диего Марадона-старший играл в «Наполи» под 10-м номером в 1984-1991 годах.
    • У Хвичи в сезоне 29 матчей, 13 голов, 13 ассистов.
    • Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Corriere dello Sport

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    19.03.2023 12:02
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12406

      DeStar 5 часов назад

      ну блин, если наполи закрепил номер за марадонной то я согласен.
      хвича топ, ну и что теперь? пусть 10ка остается ничьей уже, это символично, может ее отдадут когда нибудь итальянцу, который ее заслужит к примеру. Хвича отыграл 0.7 сезона, да, хорошо, ну и что теперь. Может в будущем что-то изменится

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      Рейтинг: +19172

      Cleaner 8 часов назад

      А кто такой Хвича???????????????????????????????????

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      Рейтинг: +17675

      NewLife 16 часов назад

      Марадона прославился не номером, а игрой, также и Хвича всем доказывает, что он лучший без всякой нумерологии.

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      Рейтинг: +13748

      Алексей З 17 часов назад

      После Марадоны Наполи не брал скудетто, он был неприкасаем.
      Сейчас с Чемпионством , придут новые герои , возможно взгляды неаполитанцев изменятся. Нельзя жить всё время прошлым.

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      Рейтинг: +2991

      Валерий2705 > Алексей З 15 часов назад

      Ну с такими суждениями можно дойти и до постановки Хвичи с Марадоной на один уровень... Грузин хорош и даже очень, но после одного сезона, даже со скудетто, говорить о таком рано... Плюс, в современных реалиях, ну очень высока вероятность ухода Хвичи в гранд в следующем сезоне, коим Наполи являться не будет возьми он хоть 2 скудетто подряд. А Марадона легенда клуба, главную часть своей европейской карьеры отыгравший в Наполи.

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      Рейтинг: +13748

      Алексей З > Валерий2705 15 часов назад

      Уважаемый он и в Барсе играл , только без успеха.
      Я не оспариваю его мастерство , разговор о 10 номере.
      Он что увековечен за ним ?
      Я не знаю таких примеров ни в одном из клубов.
      Это не НХЛ.

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      Рейтинг: +4750

      Питерский князь 18 часов назад

      Дайте ему 10 миллионов и он будет петь и танцевать.
      Мнение Марадоны младшего, как мнение Байдена младшего.
      :)))

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      Рейтинг: +13748

      Алексей З > Питерский князь 17 часов назад

      Кастрированный , ну дай 10 лямов или Миллера попроси дать.
      Вы же Бога за *** уцепили и посасываете , ну что вам 10 млн, так баловство.

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      Рейтинг: +4750

      Питерский князь > Алексей З 17 часов назад

      Ты с фуфыриками заканчивай.
      Да и время еще 13.30.
      Или со вчерашнего прет?

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      Рейтинг: +13748

      Алексей З > Питерский князь 16 часов назад

      Тогда пасть прикрой и посасывай миллеровский , не неси чушь в люди.

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      Рейтинг: +4750

      Питерский князь > Алексей З 14 часов назад

      Потому что, этим ты занимаешься?
      :)))

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