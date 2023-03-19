Сын Марадоны ответил, можно ли отдать 10-й номер «Наполи» Хвиче

Диего Марадона-младший, сын легенды «Наполи», выступил против того, чтобы нападающий команды Хвича Кварацхелия получил десятый номер.
«Скажу то же самое, что когда-то говорил про Лоренцо Инсинье. Кварацхелия – отличный игрок, очень сильный, но «десятку» трогать нельзя», – сказал Марадона.
- Диего Марадона-старший играл в «Наполи» под 10-м номером в 1984-1991 годах.
- У Хвичи в сезоне 29 матчей, 13 голов, 13 ассистов.
- Кварацхелия играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: Corriere dello Sport