Сын Марадоны ответил, можно ли отдать 10-й номер «Наполи» Хвиче

Диего Марадона-младший, сын легенды «Наполи», выступил против того, чтобы нападающий команды Хвича Кварацхелия получил десятый номер.

«Скажу то же самое, что когда-то говорил про Лоренцо Инсинье. Кварацхелия – отличный игрок, очень сильный, но «десятку» трогать нельзя», – сказал Марадона.