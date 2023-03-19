Юран присутствовал на матче «Факел» – «Сочи». Возможно, ему доверят команду перед стыками, которые тренер успешно преодолел в прошлом году

не те не те его не возмут с октября месяца слышим от него что скоро возглавит команду ,максимум что его позовет то нижний если денег хватит на его зп
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран посетил матч 20-го тура РПЛ между «Факелом» и «Сочи» (3:0).
Возможно, его визит в Воронеж связан с потенциальным назначением на пост главного тренера «Факела». Сейчас команду тренирует бывший ассистент Дмитрий Пятибратов.
«Факел» идет в зоне переходных матчей РПЛ, где команда, вероятно, и останется до конца сезона. Юран же в прошлом сезоне успешно преодолел переходные матчи с «Химками», которые по сумме двух встреч прошли «СКА-Хабаровск».
- Юран без работы с лета.
- Воронежцы играют в высшем дивизионе впервые с 2021 года.
- У «Факела» самый дешевый состав в РПЛ (10,7 миллиона евро).