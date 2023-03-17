«Интер» и «Ювентус» сыграют в матче 27-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

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«Интер» занимает второе место в чемпионате, имея на счету 50 очков. «Юве» с 38 очками идет на седьмой позиции.

Игра первого круга закончилась со счетом 2:0 в пользу туринцев.

Игра состоится в воскресенье 19 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:45 мск.

«Интер» – фаворит матча по версии букмекеров с коэффициентом 2,0. На ничью можно поставить за 3,50. На выигрыш «Юве» дают 4,10.