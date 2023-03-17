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    Стали известны трансферные планы «Барселоны» на лето-2023

    «Барселона» собирается усилить состав, несмотря на финансовые проблемы.

    Летом клуб готов осуществить два трансфера за деньги:

    • купить правого защитника (цель – Хуан Фойт из «Вильярреала»);
    • купить нападающего (цель – Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе»).

    Также «Барса» рассчитывает подписать несколько свободных агентов. Близки к переходу в каталонскую команду Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») и Иньиго Мартинес («Атлетик»).

    Есть в планах и возвращение на «Камп Ноу» вингера Абде Эззалзули, выступающего в этом сезоне за «Осасуну» на правах аренды.

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    Источник: AS

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