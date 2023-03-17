Стали известны трансферные планы «Барселоны» на лето-2023

«Барселона» собирается усилить состав, несмотря на финансовые проблемы.

Летом клуб готов осуществить два трансфера за деньги:

купить правого защитника (цель – Хуан Фойт из «Вильярреала»);

купить нападающего (цель – Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе»).

Также «Барса» рассчитывает подписать несколько свободных агентов. Близки к переходу в каталонскую команду Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») и Иньиго Мартинес («Атлетик»).

Есть в планах и возвращение на «Камп Ноу» вингера Абде Эззалзули, выступающего в этом сезоне за «Осасуну» на правах аренды.