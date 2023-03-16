Уткин: «Есть выражение «усидеть на двух стульях». У судьи на «Конфорка-Арене» он один – жидкий»

Журналист Василий Уткин раскритиковал судью Евгения Кукуляка за работу на кубковом матче «Зенит» – «Динамо».

На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.

Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.

ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».

Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

«Есть такое выражение – «усидеть на двух стульях». Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…

По итогам матча «Зенит» – «Динамо» в Fonbet Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», – написал Уткин в телеграме.