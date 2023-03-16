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    Уткин: «Есть выражение «усидеть на двух стульях». У судьи на «Конфорка-Арене» он один – жидкий»

    Журналист Василий Уткин раскритиковал судью Евгения Кукуляка за работу на кубковом матче «Зенит»«Динамо».

    • На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
    • Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
    • ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
    • Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.

    «Есть такое выражение – «усидеть на двух стульях». Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…

    По итогам матча «Зенит» – «Динамо» в Fonbet Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    16.03.2023 17:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4904

      neveldomha 9 часов назад

      Уткин как всегда к гуано не равнодушен. Прям упивается им. Обжирается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1485

      вальтер79 11 часов назад

      вот же идиот жирный великий джаба))) опять решил хайпануть вася немного на судьях нах никому не нужен как комментатор вот и выдает высеры свои никчемные))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +782

      Болотоход 12 часов назад

      Ору с баклажанов!!! хахахахахахах((((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +646

      Номэд 13 часов назад

      К унитаз-арене (конская) добавилась конфорка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11420

      "supermax" > Номэд 12 часов назад

      пердаки на конфорке горят жарче...ахха

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 13 часов назад

      Даже проститутка Чердак был а шоке от Куку..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Napaleon Banapart 13 часов назад

      "Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок." Через пару туров венется к бабке не ходи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11420

      "supermax" 14 часов назад

      конфорка - арена...ахах...это огонь))

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      Рейтинг: +1967

      Romio-xxx > "supermax" 14 часов назад

      Это Вася хорошо придумал,надо запомнить)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +11420

      "supermax" > Romio-xxx 14 часов назад

      а как же)) запомним, запомним

      3
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      Рейтинг: +1165

      ПалкоВводецъ (returned) 15 часов назад

      Жиртрест Уася и на два стульях не помещается. Борта стекают. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +3132

      fakeid 15 часов назад

      вася, ты и на трёх не усидишь, проломишь. кстати, я помню, как он реально **нулся со стула в студии, на ютубе есть видос.

      6
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      Рейтинг: +922

      Таврида > fakeid 15 часов назад

      Ага, смотрел в прямом эфире, Васе про стулья лучше не говорить)

      3
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      Рейтинг: +1250

      Suvorov51 > fakeid 11 часов назад

      Не переживай, все знают, что все помнишь и везде был, даже у нэг.ро в жопе

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      Рейтинг: +3132

      fakeid > Suvorov51 11 часов назад

      тебе из бачка виднее

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      Рейтинг: +5252

      Каратель > fakeid 11 часов назад

      тут ведь речь то не про стулья,а про то что газовое болото всё в гавно превращает

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      Рейтинг: +3132

      fakeid > Каратель 11 часов назад

      в тебя, что ли? тогда да, не поспорю.

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