Уткин: «Есть выражение «усидеть на двух стульях». У судьи на «Конфорка-Арене» он один – жидкий»

Журналист Василий Уткин раскритиковал судью Евгения Кукуляка за работу на кубковом матче «Зенит» – «Динамо».
- На 62-й минуте встречи Клаудиньо нарушил правила на Константине Тюкавине в своей штрафной.
- Главный арбитр матча Кукуляк воспользовался VAR. После просмотра он решил не ставить пенальти.
- ЭСК признала, что Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита».
- Судья отстранен от работы в РПЛ на неопределенный срок.
«Есть такое выражение – «усидеть на двух стульях». Часто употребляется в отношении судей. Как-то надо не то чтоб прям угодить двум сторонам, но…
По итогам матча «Зенит» – «Динамо» в Fonbet Кубке России надо признать, что у судьи на «Конфорка-Арене» стул один. И он жидкий», – написал Уткин в телеграме.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина