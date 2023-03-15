«Ахмат» – «Краснодар»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России

«Ахмат» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.
- Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».
- Начало – в 15:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Ахмат»: Шелия, Нижич, Шатара, Тодорович, Харин, Швец, Тимофеев, Диванович, Олейников, Бериша, Ильин.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Литвинов, Волков, Сперцян, Баньяц, Кривцов, Мозес, Ахметов, Олусегун.
Источник: «Бомбардир»