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    «Ахмат» – «Краснодар»: стартовые составы на 1/4 финала Fonbet Кубка России

    «Ахмат» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    • Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».
    • Начало – в 15:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Ахмат»: Шелия, Нижич, Шатара, Тодорович, Харин, Швец, Тимофеев, Диванович, Олейников, Бериша, Ильин.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Литвинов, Волков, Сперцян, Баньяц, Кривцов, Мозес, Ахметов, Олусегун.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.03.2023 14:11
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