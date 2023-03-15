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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Канчельскис рассказал о жизни мамы в Кировограде: она отказывается покидать Украину

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что его мама продолжает жить на Украине – в Кировограде.

    «Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова.

    Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Ну что, мы уговаривать будем. Конечно, пытаемся донести, но не хочет», – сказал Канчельскис.

    • Спортсмен родился в Кировограде.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    15.03.2023 12:28
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