Канчельскис рассказал о жизни мамы в Кировограде: она отказывается покидать Украину

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что его мама продолжает жить на Украине – в Кировограде.

«Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова.

Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Ну что, мы уговаривать будем. Конечно, пытаемся донести, но не хочет», – сказал Канчельскис.