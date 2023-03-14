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  • Российскую теннисистку раскритиковали в Польше за выход на матч в футболке «Спартака»

Российскую теннисистку раскритиковали в Польше за выход на матч в футболке «Спартака»

14 марта 2023, 18:38
9

Российской теннисистке Анастасии Потаповой досталось за футболку «Спартака».

28-я ракетка мира вышла в майке московского клуба на вчерашний матч с американкой Джессикой Пегулой в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Издание Sport.pl раскритиковало Потапову – поляки восприняли ее жест как поддержку Владимиру Путину и заявили, что теннисистку надо дисквалифицировать.

  • Потапова проиграла в этом матче и вылетела из турнира.
  • Анастасия – давняя болельщица «Спартака». Она говорила, что регулярно ходит на матчи команды с 14 лет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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порт
1678808661
Одела кб футболку и вылетела? Логично.
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серега кашин
1678810486
Красавица, а сраную зенитовскую форму брезгуют одевать
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Из Твери Леха
1678810725
ха-ха, зашел на это "издание" а у них логотип в цветах флага укро-рейха. т.е. их дедов резало бандерье, а он считают нужным еще и флаг из страны на различные ресурсы ставить.
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DVOK68
1678813061
Врагам России и спортсменов российских,моё искренее пожелание сдохнуть
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Томик
1678823550
Шавки подвальные. "Раскритиковали" они. Что такое польша?
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life85
1678833793
Польша как побитая собака - подойти боится , но из-за угла лает ...
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Oldtrafford83
1678857837
Когда нить поляки захлебнутся собственным говном, было уже не раз и скоро ещё раз будет!!!
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