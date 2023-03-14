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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Российскую теннисистку раскритиковали в Польше за выход на матч в футболке «Спартака»

    Российской теннисистке Анастасии Потаповой досталось за футболку «Спартака».

    28-я ракетка мира вышла в майке московского клуба на вчерашний матч с американкой Джессикой Пегулой в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе.

    Издание Sport.pl раскритиковало Потапову – поляки восприняли ее жест как поддержку Владимиру Путину и заявили, что теннисистку надо дисквалифицировать.

    • Потапова проиграла в этом матче и вылетела из турнира.
    • Анастасия – давняя болельщица «Спартака». Она говорила, что регулярно ходит на матчи команды с 14 лет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.03.2023 18:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 15 часов назад

      Когда нить поляки захлебнутся собственным говном, было уже не раз и скоро ещё раз будет!!!

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      Рейтинг: +675

      life85 22 часа назад

      Польша как побитая собака - подойти боится , но из-за угла лает ...

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      Рейтинг: +7964

      Томик 14 марта, 22:52

      Шавки подвальные. "Раскритиковали" они. Что такое польша?

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      Рейтинг: +1212

      Suvorov51 14 марта, 22:03

      Нельзя в такой майке выходить на игру, тем более в стране голодных гиен, ведь они едят только падаль и то что могут отнять, ну величина СПАРТАКА оно везде, они отлично помят как их рвал Спартак

      0
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      Рейтинг: +3066

      fakeid 14 марта, 19:57

      какие ещё нужны доказательства, что путин за спартак? вон, даже курвы это просекли)) а мы давно знаем и так, поскольку хряков тянут в каждом матче.

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      Рейтинг: +18276

      DVOK68 14 марта, 19:57

      Врагам России и спортсменов российских,моё искренее пожелание сдохнуть

      2
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      Рейтинг: +7193

      Из Твери Леха 14 марта, 19:18

      ха-ха, зашел на это "издание" а у них логотип в цветах флага укро-рейха. т.е. их дедов резало бандерье, а он считают нужным еще и флаг из страны на различные ресурсы ставить.

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 14 марта, 19:14

      Красавица, а сраную зенитовскую форму брезгуют одевать

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      Рейтинг: +6325

      порт 14 марта, 18:44

      Одела кб футболку и вылетела? Логично.

      5
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      Рейтинг: +3638

      anatolich72 > порт 14 марта, 19:11

      Здесь не о клубных пристрастия не далёкий ты.

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      Рейтинг: +17440

      Barmaleushka > anatolich72 14 марта, 19:23

      И Сероже Какашину об этом скажи .

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      Рейтинг: +3638

      anatolich72 > anatolich72 14 марта, 19:32

      Ну если человек глупый это не исправить, спровоцируешь только.

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      ...
      Рейтинг: +3219

      Эном айс > Barmaleushka 14 марта, 19:35

      Он не..
      далёкий..По стисняится.

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