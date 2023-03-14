Российскую теннисистку раскритиковали в Польше за выход на матч в футболке «Спартака»

Российской теннисистке Анастасии Потаповой досталось за футболку «Спартака».
28-я ракетка мира вышла в майке московского клуба на вчерашний матч с американкой Джессикой Пегулой в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе.
Издание Sport.pl раскритиковало Потапову – поляки восприняли ее жест как поддержку Владимиру Путину и заявили, что теннисистку надо дисквалифицировать.
- Потапова проиграла в этом матче и вылетела из турнира.
- Анастасия – давняя болельщица «Спартака». Она говорила, что регулярно ходит на матчи команды с 14 лет.
Источник: «Бомбардир»