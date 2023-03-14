Российскую теннисистку раскритиковали в Польше за выход на матч в футболке «Спартака»

Российской теннисистке Анастасии Потаповой досталось за футболку «Спартака».

28-я ракетка мира вышла в майке московского клуба на вчерашний матч с американкой Джессикой Пегулой в 3-м круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Издание Sport.pl раскритиковало Потапову – поляки восприняли ее жест как поддержку Владимиру Путину и заявили, что теннисистку надо дисквалифицировать.