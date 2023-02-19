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    «Давно дружу с ребятами. Мне нравится Промес». Теннисистка Потапова рассказала, как начала болеть за «Спартак»

    Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, почему начала болеть за «Спартак».

    «Помню, когда в 2017-м «Спартак» выиграл чемпионство, меня с агентом Александром Островским позвали на закрытую вечеринку, на награждение и вручение кубка. Так и познакомились. С этого времени завязалось общение. Александр — давний фанат «Спартака», с рождения действительно болеет за команду. Так что уже с дести лет, когда я особо не понимала, что такое футбол, ходила с ним за компанию на матчи. Тогда я и начала следить за этой командой.

    Регулярно начала ходить на матчи «Спартака» с 13 лет. Давно дружу с ребятами, общаюсь с командой. Накануне связалась девочка, видимо, главная по коммуникации в «Спартаке», мы с ней знакомы. Она спросила, не хочу ли я потренироваться в футболке клуба. Спонтанно вышло. Какого-то посыла в этом нет — дружеская акция.

    Назову ли я состав клуба? Очень хороший вопрос. Наверное, нет. Но могу назвать ребят, с кем поддерживаю иногда контакт. Квинси Промеса я давно знаю, с 14 лет. Очень хороший, мне он нравится. Лучший бомбардир лиги — очень неплохо! Уведомления стоят, часто обращаю внимание, но сказать, что слежу — не могу. Когда буду дома в России, с радостью схожу на матч», – сказала Потапова.

    • Теннисистка занимает в мировом рейтинге 31-е место.
    • На прошлой неделе Потапова выиграла турнир в Линце (Австрия).
    • Всего у Потаповой за карьеру 2 одиночных титула.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.02.2023 22:09
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