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    Какой вы футболист?

    Пике отреагировал на судейский скандал с участием «Барселоны»

    Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике не верит, что клуб подкупал судей.

    • Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
    • 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
    • Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

    «Уверен, что «Барселона» не платила судьям. Если вы хотите купить судью, то можно просто дать ему конверт. Вы не обращаетесь к вице‑президенту технического комитета арбитров. В этом нет никакого смысла.

    Кто-то хочет опорочить нашу золотую эпоху. Но вспомните, как мы выигрывали. Мы не зависели от судей. Я доверяю клубу», – сказал Пике.

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    Источник: Sport.es

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    14.03.2023 13:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 14 марта, 15:08

      "Но вспомните, как мы выигрывали. Мы не зависели от судей."
      Ахахахах))) конечно помним, так не зависели от судей, что самый скандальный матч в истории футбола был с вашим участием, Эвребё не даст соврать)) а кроме того был ещё тот самый "камбэк" с псж 6-1, где также был судейскй треш и где каталунью тянули за уши как только могли... помним, помним.... такое не забудешь)).

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      Рейтинг: +1679

      Benifacto 14 марта, 14:12

      помним помним финал с Челси!

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > Benifacto 14 марта, 14:48

      Полуфинал. Евребё там знатно постарался, но в защиту этого лысого добряка. Рэф удалил Абидаля не пойми за что )

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