Пике отреагировал на судейский скандал с участием «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике не верит, что клуб подкупал судей.

Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».

Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.

«Уверен, что «Барселона» не платила судьям. Если вы хотите купить судью, то можно просто дать ему конверт. Вы не обращаетесь к вице‑президенту технического комитета арбитров. В этом нет никакого смысла.

Кто-то хочет опорочить нашу золотую эпоху. Но вспомните, как мы выигрывали. Мы не зависели от судей. Я доверяю клубу», – сказал Пике.