Пике отреагировал на судейский скандал с участием «Барселоны»

"Но вспомните, как мы выигрывали. Мы не зависели от судей."
Ахахахах))) конечно помним, так не зависели от судей, что самый скандальный матч в истории футбола был с вашим участием, Эвребё не даст соврать)) а кроме того был ещё тот самый "камбэк" с псж 6-1, где также был судейскй треш и где каталунью тянули за уши как только могли... помним, помним.... такое не забудешь)).
Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике не верит, что клуб подкупал судей.
- Каталонцы платили экс-вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
- 95% оборота его компании в период с 2016 по 2018-й год – платежи от «Барсы».
- Официальная позиция клуба – это оплата за консультационные услуги.
«Уверен, что «Барселона» не платила судьям. Если вы хотите купить судью, то можно просто дать ему конверт. Вы не обращаетесь к вице‑президенту технического комитета арбитров. В этом нет никакого смысла.
Кто-то хочет опорочить нашу золотую эпоху. Но вспомните, как мы выигрывали. Мы не зависели от судей. Я доверяю клубу», – сказал Пике.