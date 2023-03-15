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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Ливерпуль»

    «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Феликс Цвайер (Германия)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 8
    • Желтые карточки: 43 (5,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 19

    Первая игра на «Энфилде» закончилась со счетом 5:2 в пользу «Реала». Винисиус и Карим Бензема сделали по дублю.

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 2.26
    • Ничья – 3.93
    • Победа «Ливерпуля» – 2.83

    Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

    Где смотреть матч Реал – Ливерпуль

    Источник: «Бомбардир»

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