«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Реал: Тибо Куртуа – Давид Алаба, Эдер Милитао, Начо, Даниэль Карвахаль – Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Дани Себальос – Родриго, Марко Асенсио, Карим Бензема.
- Ливерпуль: Алисон – Трент Александр-Арнольд, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Джозеф Гомес – Стефан Байчетич, Фабиньо, Джордан Хендерсон – Дарвин Нуньес, Мохамед Салах, Роберто Фирмино.
Судья: Феликс Цвайер (Германия)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 8
- Желтые карточки: 43 (5,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 19
Первая игра на «Энфилде» закончилась со счетом 5:2 в пользу «Реала». Винисиус и Карим Бензема сделали по дублю.
Коэффициенты:
- Победа «Реала» – 2.26
- Ничья – 3.93
- Победа «Ливерпуля» – 2.83
Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)
Источник: «Бомбардир»