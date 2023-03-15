«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Феликс Цвайер (Германия)

Матчей в еврокубках этого сезона: 8

Желтые карточки: 43 (5,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 19

Первая игра на «Энфилде» закончилась со счетом 5:2 в пользу «Реала». Винисиус и Карим Бензема сделали по дублю.

Коэффициенты:

Победа «Реала» – 2.26

Ничья – 3.93

Победа «Ливерпуля» – 2.83

Прогноз на матч: тотал голов больше (2.5)

Где смотреть матч Реал – Ливерпуль