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    Где смотреть матч «Реал» – «Ливерпуль»: 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Реал» и «Ливерпуль» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

    Первая игра на «Энфилде» закончилась со счетом 5:2 в пользу «Реала». Винисиус и Карим Бензема сделали по дублю.

    • Игра состоится в среду, 15 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Букмекеры считают «Реал» фаворитом ответного матча и дают на мадридцев коэффициент 2,30. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш гостей дают 3,00.

    Прогноз на матч Реал – Ливерпуль

    Источник: «Бомбардир»

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