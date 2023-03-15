«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Первая игра на «Энфилде» закончилась со счетом 5:2 в пользу «Реала». Винисиус и Карим Бензема сделали по дублю.

Игра состоится в среду, 15 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Букмекеры считают «Реал» фаворитом ответного матча и дают на мадридцев коэффициент 2,30. На ничью можно поставить за 3,90. На выигрыш гостей дают 3,00.

Прогноз на матч Реал – Ливерпуль