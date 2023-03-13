«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас»: Смородская – о «Локомотиве»

Интересный ПЕРЛ от смородины.
Вроде бы никого не поругала и никого не похвалила за ОТЛИЧНОЕ начало "зимнего" отрезка чемпионата, "но осадочек остался" (с).
))
Ольга Смородская отреагировала на то, что «Локомотив» покинул зону стыков в РПЛ.
Экс-президент клуба считает, что, несмотря на улучшение результатов, московская команда не заслуживает похвалы.
«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас – оказаться в зоне вылета.
Но если говорить о последних результатах, то оптимизм, конечно, есть. Игра стала лучше.
Все равно больно видеть «Локомотив» в зоне вылета. Но упасть ниже не должны», – сказала Смородская.
- «Локо» с 19 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ.
- После зимней паузы команда победила в чемпионате «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0).
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