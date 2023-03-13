«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас»: Смородская – о «Локомотиве»

Ольга Смородская отреагировала на то, что «Локомотив» покинул зону стыков в РПЛ.

Экс-президент клуба считает, что, несмотря на улучшение результатов, московская команда не заслуживает похвалы.

«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас – оказаться в зоне вылета.

Но если говорить о последних результатах, то оптимизм, конечно, есть. Игра стала лучше.

Все равно больно видеть «Локомотив» в зоне вылета. Но упасть ниже не должны», – сказала Смородская.

«Локо» с 19 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ.

После зимней паузы команда победила в чемпионате «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0).

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