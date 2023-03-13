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    Какой вы футболист?

    «Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас»: Смородская – о «Локомотиве»

    Ольга Смородская отреагировала на то, что «Локомотив» покинул зону стыков в РПЛ.

    Экс-президент клуба считает, что, несмотря на улучшение результатов, московская команда не заслуживает похвалы.

    «Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас – оказаться в зоне вылета.

    Но если говорить о последних результатах, то оптимизм, конечно, есть. Игра стала лучше.

    Все равно больно видеть «Локомотив» в зоне вылета. Но упасть ниже не должны», – сказала Смородская.

    • «Локо» с 19 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ.
    • После зимней паузы команда победила в чемпионате «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0).

    Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.03.2023 08:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20939

      derrik2000 13 марта, 14:50

      Интересный ПЕРЛ от смородины.
      Вроде бы никого не поругала и никого не похвалила за ОТЛИЧНОЕ начало "зимнего" отрезка чемпионата, "но осадочек остался" (с).
      ))

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      Рейтинг: +5201

      PAREVG. 13 марта, 14:41

      Ведьма...

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      Рейтинг: +839

      Князев 13 марта, 12:41

      Что бабы понимают в футболе? Молчали бы за понимающих сошли. Женское недержание речи, Что Зарема, что Смородская.

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 13 марта, 09:53

      Ужас Локо - Смородская, с которой все началось, и пришедшая ей на смену шайка немецкого ворья!

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      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 08:59

      Такие катаклизмы встречаются нередко. То, например, что происходит с Челси таким же ужасом можно назвать. А в то, что Локомотив мог вылететь, верить могли ну совсем недалекие болельщики.

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