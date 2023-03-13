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  • «Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас»: Смородская – о «Локомотиве»

«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас»: Смородская – о «Локомотиве»

13 марта 2023, 08:39
5

Ольга Смородская отреагировала на то, что «Локомотив» покинул зону стыков в РПЛ.

Экс-президент клуба считает, что, несмотря на улучшение результатов, московская команда не заслуживает похвалы.

«Нельзя хвалить команду, которая допустила такой ужас – оказаться в зоне вылета.

Но если говорить о последних результатах, то оптимизм, конечно, есть. Игра стала лучше.

Все равно больно видеть «Локомотив» в зоне вылета. Но упасть ниже не должны», – сказала Смородская.

  • «Локо» с 19 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ.
  • После зимней паузы команда победила в чемпионате «Ростов» (3:1) и «Ахмат» (1:0).

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (5)
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SLADE2019
1678687155
Такие катаклизмы встречаются нередко. То, например, что происходит с Челси таким же ужасом можно назвать. А в то, что Локомотив мог вылететь, верить могли ну совсем недалекие болельщики.
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paracetamol
1678690426
Ужас Локо - Смородская, с которой все началось, и пришедшая ей на смену шайка немецкого ворья!
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Князев
1678700492
Что бабы понимают в футболе? Молчали бы за понимающих сошли. Женское недержание речи, Что Зарема, что Смородская.
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PAREVG.
1678707676
Ведьма...
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derrik2000
1678708231
Интересный ПЕРЛ от смородины. Вроде бы никого не поругала и никого не похвалила за ОТЛИЧНОЕ начало "зимнего" отрезка чемпионата, "но осадочек остался" (с). ))
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