«Ростов» – «Пари НН»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ

«Ростов» и «Пари НН» назвали стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ.
- Матч в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоится 12 марта, в воскресенье.
- Начало – в 19:30 по Москве.
Ростов: Песьяков, Лангович, Мелeхин, Сильянов, Осипенко, Щетинин, Глебов, Байрамян, Уткин, Полоз, Голенков.
Пари НН: Гойло, Александров, Масоэро, Севикян, Майга, Михайлов, Гоцук, Корнюшин, Стоцкий, Сулейманов, Рыбчинский.
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Источник: «Бомбардир»