«Ахмат» – «Локомотив»: стартовые составы на 19-й тур РПЛ

«Ахмат» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном.
- Начало – в 16:30 мск.
- «Ахмат» занимает 6-е место в таблице РПЛ, «Локо» – 13-е.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семeнов, Шатара, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Агаларов.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичeв, Конти, Ненахов, Карпукас, Магкеев, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.
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Источник: сайт РПЛ