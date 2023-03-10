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    Какой вы футболист?

    Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ

    Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал о работе по лицензированию клубов с полуострова в российских турнирах.

    «Наши клубы сдали документы в Футбольную национальную лигу, процесс лицензирования в стадии прохождения.

    Наши документы всех восьми клубов приняты для лицензирования в целом в ФНЛ, то есть в Первую или Вторую лигу. Я считаю, что наши команды и в Первой лиге не потеряются.

    По срокам прохождения лицензирования нельзя сказать, там несколько факторов. Сложно сказать и по ближайшему визиту руководства ФНЛ, ждем официальных документов о приезде.

    Со следующего года крымские клубы готовы выступать в ФНЛ? Это уже другой вопрос, там же есть масса моментов, которые нужно решить.

    Что касается готовности клубов для участия, то все наши клубы готовы и соответствуют в том числе и уровню Первой лиги», – заявил Бородкин.

    • Решение о проведении анализа готовности крымских клубов к интеграции было принято в августе 2022 года.
    • В середине октября полуостров посещал президент ФНЛ Наиль Измайлов.
    • В случае успешного прохождения лицензирования крымские клубы начнут выступать в российских турнирах с лета 2023 года.

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    Источник: ТАСС

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    10.03.2023 15:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6147

      rash1959 10 марта, 17:38

      В случае решения этого вопроса, УЕФА и ФИФА будут закрыты для нас еще лет на двести.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +743

      Азбука > rash1959 10 марта, 17:44

      Третья мировая начнётся раньше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 10 марта, 17:23

      Почему Донецкий клуб играет за другую страну?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67531

      portero 10 марта, 16:02

      Наши чинуши опять обоссаться принять решение????

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +586

      lNeTl > portero 10 марта, 16:26

      Скорее всего так и будет, не зря же они создали комиссию для возвращения в УЕФА, похоже , что решить проблему может только президент Путин В.В.

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