Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ

Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал о работе по лицензированию клубов с полуострова в российских турнирах.

«Наши клубы сдали документы в Футбольную национальную лигу, процесс лицензирования в стадии прохождения.

Наши документы всех восьми клубов приняты для лицензирования в целом в ФНЛ, то есть в Первую или Вторую лигу. Я считаю, что наши команды и в Первой лиге не потеряются.

По срокам прохождения лицензирования нельзя сказать, там несколько факторов. Сложно сказать и по ближайшему визиту руководства ФНЛ, ждем официальных документов о приезде.

Со следующего года крымские клубы готовы выступать в ФНЛ? Это уже другой вопрос, там же есть масса моментов, которые нужно решить.

Что касается готовности клубов для участия, то все наши клубы готовы и соответствуют в том числе и уровню Первой лиги», – заявил Бородкин.

Решение о проведении анализа готовности крымских клубов к интеграции было принято в августе 2022 года.

В середине октября полуостров посещал президент ФНЛ Наиль Измайлов.

В случае успешного прохождения лицензирования крымские клубы начнут выступать в российских турнирах с лета 2023 года.

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