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Крымские клубы подали документы для лицензирования в ФНЛ

10 марта 2023, 15:45
5

Глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин рассказал о работе по лицензированию клубов с полуострова в российских турнирах.

«Наши клубы сдали документы в Футбольную национальную лигу, процесс лицензирования в стадии прохождения.

Наши документы всех восьми клубов приняты для лицензирования в целом в ФНЛ, то есть в Первую или Вторую лигу. Я считаю, что наши команды и в Первой лиге не потеряются.

По срокам прохождения лицензирования нельзя сказать, там несколько факторов. Сложно сказать и по ближайшему визиту руководства ФНЛ, ждем официальных документов о приезде.

Со следующего года крымские клубы готовы выступать в ФНЛ? Это уже другой вопрос, там же есть масса моментов, которые нужно решить.

Что касается готовности клубов для участия, то все наши клубы готовы и соответствуют в том числе и уровню Первой лиги», – заявил Бородкин.

  • Решение о проведении анализа готовности крымских клубов к интеграции было принято в августе 2022 года.
  • В середине октября полуостров посещал президент ФНЛ Наиль Измайлов.
  • В случае успешного прохождения лицензирования крымские клубы начнут выступать в российских турнирах с лета 2023 года.

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Источник: ТАСС
Россия
Комментарии (5)
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portero
1678453348
Наши чинуши опять обоссаться принять решение????
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subbotaspartak
1678458231
Почему Донецкий клуб играет за другую страну?
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rash1959
1678459105
В случае решения этого вопроса, УЕФА и ФИФА будут закрыты для нас еще лет на двести.
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