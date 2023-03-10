Рэшфорд: «Нельзя придавать много значения 0:7 с «Ливерпулем». Игра уже прошла»

Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд после победы над «Бетисом» (4:1) в 1/8 финала Лиги Европы высказался о поражении от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

«Всегда важно выиграть следующий матч после поражения, потому что это единственный способ отмотать время назад и продолжить в том же ключе, что и до матча с «Ливерпулем».

Это шаг в правильном направлении. Нельзя придавать слишком много значения воскресной игре, потому что она прошла, и мы не можем ничего исправить. Нам нужно двигаться вперед», – сказал Рэшфорд.

Ответная встреча в Испании состоится через неделю – 16 марта.

«МЮ» не проигрывает дома 21 матч подряд – 19 побед, 2 ничьи.

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