Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Рэшфорд: «Нельзя придавать много значения 0:7 с «Ливерпулем». Игра уже прошла»

    Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд после победы над «Бетисом» (4:1) в 1/8 финала Лиги Европы высказался о поражении от «Ливерпуля» со счетом 0:7.

    «Всегда важно выиграть следующий матч после поражения, потому что это единственный способ отмотать время назад и продолжить в том же ключе, что и до матча с «Ливерпулем».

    Это шаг в правильном направлении. Нельзя придавать слишком много значения воскресной игре, потому что она прошла, и мы не можем ничего исправить. Нам нужно двигаться вперед», – сказал Рэшфорд.

    • Ответная встреча в Испании состоится через неделю – 16 марта.
    • «МЮ» не проигрывает дома 21 матч подряд – 19 побед, 2 ничьи.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 120 миллионов за форварда «Айнтрахта» 1
    «Манчестер Юнайтед» отказался от Кейна и выбирает между двумя нападающими 4
    «Выглядишь лучше меня»: Фергюсон встретился со 100-летним фанатом «МЮ» 5
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2023 08:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 10 марта, 09:21

      Такое позорище не забыть.
      Как Зенит спартаГ 7:1.
      Это на вечно!
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11