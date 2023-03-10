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    Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о результате матча с «Аль-Иттихадом» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

    • «Аль-Наср» проиграл со счетом 0:1.
    • Команда португальца упустила лидерство в лиге.
    • Роналду не забил во 2-й встрече подряд.

    «Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх.

    Спасибо болельщикам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас!» – написал 38-летний Роналду в соцсетях.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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    10.03.2023 01:11
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