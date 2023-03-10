Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о результате матча с «Аль-Иттихадом» в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
- «Аль-Наср» проиграл со счетом 0:1.
- Команда португальца упустила лидерство в лиге.
- Роналду не забил во 2-й встрече подряд.
«Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх.
Спасибо болельщикам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас!» – написал 38-летний Роналду в соцсетях.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!
Источник: твиттер Криштиану Роналду