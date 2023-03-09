Орлов заявил, что не поверил словам Дзюбы в интервью Арустамяну

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал резонансное интервью нападающего «Локомотива» Артеме Дзюбы журналисту Нобелю Арустамяну.

«Все что говорит Артем — его личное мнение. Он очень категоричен. К его словам я не прислушиваюсь, я в них не верю. Дзюбу я оцениваю исключительно как футболиста», — сказал Орлов.

Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).

Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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