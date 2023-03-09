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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов заявил, что не поверил словам Дзюбы в интервью Арустамяну

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал резонансное интервью нападающего «Локомотива» Артеме Дзюбы журналисту Нобелю Арустамяну.

    «Все что говорит Артем — его личное мнение. Он очень категоричен. К его словам я не прислушиваюсь, я в них не верю. Дзюбу я оцениваю исключительно как футболиста», — сказал Орлов.

    • Дзюба на выходных трижды забил в ворота «Ростова» (3:1).
    • Несмотря на это, его не вызвали в сборную России на мартовские матчи.

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    Источник: Sport24

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    09.03.2023 17:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 9 марта, 20:35

      После того, как Дзюба назвал его флюгером - он типо не прислушивается))

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      Рейтинг: +1207

      Suvorov51 9 марта, 19:50

      фЛЮГЕР- это ПРОМКВАСОВСКАЯ вонь, когда его приглашают на помойное телевидинее, проплаченное ПРОМКВАСОМ ,сразу идет помойная вонища как от бом ..жат..ников

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 9 марта, 18:23

      А над словами Геннадия Орлова все давно уже РЖУТ. Потому как он придворный зенитовский писака...

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      Рейтинг: +2472

      serglider > Cleaner 9 марта, 19:12

      Понятное дело! Никто не хочет сидеть на одну пенсию))) А тут работа не пыльная))) Топи за Зеню, они все как один белые и пушистые в голубом, а все остальные злые завистники и говнюки)))

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      Рейтинг: +12423

      Вомбат > serglider 9 марта, 19:16

      Орлов мочит Дзюбу вот уже 3 года. Начал он его мочить, когда Дзюба еще был лидером Зенита. Думаете, Зенит платил за это Орлову надбавку к пенсии?

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