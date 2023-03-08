Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам

У голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена в этом сезоне 20 сухих матчей с учетом всех официальных игр. Это лучший показатель среди всех голкиперов топ-5 лиг Европы.
Далее идут три голкипера с 16 сухими играми: Ник Поуп («Ньюкасл»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад») и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
- 30-летний тер Стеген стоит 30 миллионов евро.
- Игрок в «Барселоне» с 2014 года.
- С ним команда брала Лигу чемпионов.
Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
Источник: телеграм-канал Transfermarkt