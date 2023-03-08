Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам

У голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена в этом сезоне 20 сухих матчей с учетом всех официальных игр. Это лучший показатель среди всех голкиперов топ-5 лиг Европы.

Далее идут три голкипера с 16 сухими играми: Ник Поуп («Ньюкасл»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад») и Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).

30-летний тер Стеген стоит 30 миллионов евро.

Игрок в «Барселоне» с 2014 года.

С ним команда брала Лигу чемпионов.

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