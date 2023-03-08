«Бавария» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
- Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене в среду, 8 марта.
- Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бавария»: Зоммер, Дэвис, Упамекано, де Лигт, Станишич, Киммих , Горецка, Мусиала, Коман, Мюллер, Чупо-Мотинг.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Верратти, Руис, Данило, Витинья, Мбаппе, Месси.
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 8
- Желтые карточки: 33 (4,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 20
Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Гол забил Кингсли Коман.
Коэффициенты:
- Победа Баварии – 1.90
- Ничья – 4.68
- Победа ПСЖ – 3.77
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: УЕФА