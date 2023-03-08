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    «Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Бавария» и «ПСЖ» назвали стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене в среду, 8 марта.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

    «Бавария»: Зоммер, Дэвис, Упамекано, де Лигт, Станишич, Киммих , Горецка, Мусиала, Коман, Мюллер, Чупо-Мотинг.

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Нуну Мендеш, Верратти, Руис, Данило, Витинья, Мбаппе, Месси.

    Судья: Даниэле Орсато (Италия)

    • Матчей в еврокубках этого сезона: 8
    • Желтые карточки: 33 (4,1 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 0
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Гол забил Кингсли Коман.

    Коэффициенты:

    • Победа Баварии – 1.90
    • Ничья – 4.68
    • Победа ПСЖ – 3.77

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Бавария – ПСЖ

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    Источник: УЕФА

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    08.03.2023 21:43
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