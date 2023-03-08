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    Где смотреть матч «Бавария» – «ПСЖ»: 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

    Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Гол забил Кингсли Коман.

    • Игра состоится в среду, 8 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Бавария» – фаворит ответного матча, коэффициент на победу мюнхенцев составляет 1,82. На ничью дают 4,50. На выигрыш «ПСЖ» можно поставить за 3,90.

    Прогноз на матч Бавария – ПСЖ

    Источник: «Бомбардир»

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    08.03.2023 21:30
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