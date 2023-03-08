«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Гол забил Кингсли Коман.

Игра состоится в среду, 8 марта.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

«Бавария» – фаворит ответного матча, коэффициент на победу мюнхенцев составляет 1,82. На ничью дают 4,50. На выигрыш «ПСЖ» можно поставить за 3,90.

Прогноз на матч Бавария – ПСЖ