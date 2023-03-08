«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
- Бавария: Ян Зоммер – Альфонсо Дэвис, Матейс де Лигт, Жоау Канселу, Йосип Станишич – Джамал Мусиала, Леон Горецка, Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Кингсли Коман – Эрик Шупо-Мотинг.
- ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма – Маркиньос, Серхио Рамос, Данилу Перейра, Ашраф Хакими – Витинья, Марко Верратти, Фабиан Руис, Нуну Мендеш – Лионель Месси, Килиан Мбаппе.
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
- Матчей в еврокубках этого сезона: 8
- Желтые карточки: 33 (4,1 в среднем за матч)
- Красные карточки: 0
- Фолы в среднем за матч: 20
Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Гол забил Кингсли Коман.
Коэффициенты:
- Победа Баварии – 1.90
- Ничья – 4.68
- Победа ПСЖ – 3.77
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»