«Бавария» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Ориентировочные составы:

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Матчей в еврокубках этого сезона: 8

Желтые карточки: 33 (4,1 в среднем за матч)

Красные карточки: 0

Фолы в среднем за матч: 20

Первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу «Баварии». Гол забил Кингсли Коман.

Коэффициенты:

Победа Баварии – 1.90

Ничья – 4.68

Победа ПСЖ – 3.77

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Бавария – ПСЖ