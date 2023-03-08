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    Какой вы футболист?

    Градиленко: «Клубам РПЛ надо запретить покупать иностранцев»

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко выступил против легионеров в чемпионате России.

    «К сожалению, сейчас не очень пристально слежу за своим любимым клубом, но тот факт, что на кубковый матч с «Локомотивом» в составе появились 11 россиян – это очень радостно и круто. Вот мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Зачем мы тратим деньги на это? Чтобы играть за Кубок России в Пути регионов? А тут Гильермо Абаскаль показал, что у нас есть 11 россиян, которые могут играть. И пусть играют.

    Сейчас вообще надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола, на строительство футбольных манежей, полноразмерных, для возможности полноценных тренировок зимой», – сказал Градиленко.

    • Процент легионеров в РПЛ – 31,8.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    08.03.2023 20:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 8 марта, 22:05

      Правильно.
      Пусть СпартаГ приедет в Питер и выставит против Зенит 11 спартаГовцев, русских.
      Для нас будет приятный сюрприз.
      Для вас будет позорище!

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      Рейтинг: +5702

      TOMSON 8 марта, 21:52

      Я одного не могу понять. Какие деньги нужно перенаправить на развитие молодежи? Я вот не очень образованный, но и то понимаю, что это так не работает. Если не будут платить зп легам, то просто эти деньги перестанут выделятся. Управленцы уверены, что школа получает столько сколько нужно и больше давать не хотят.

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      Рейтинг: +1203

      Suvorov51 8 марта, 21:32

      Ну своих то воспитовать разучились, все клубы в России смотрят на запад, а запад это гейропа, но играков там готовят нормальных, примеров полно, но если купят по ошибке, то сразу избавляются, пример Барселона, Молком для них говно , для помойки это звезда первой велечины, ну и так далее, а ПРОМКВАС с деньгами, может себе позволить покупать все что блеснуло

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      Рейтинг: +1478

      elessar arnor > Suvorov51 8 марта, 21:43

      ну да, продукт пропаганды и "традиционных ценностей", чекни ста-ку рождаемости/браков/разводов в рф и ряд стран Европы, после удивишься)

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      Рейтинг: +1423

      Fialet > elessar arnor 8 марта, 21:54

      Так там рождаемость за счёт понаехавших не гров, арабов и турок. Европейские нации вырождаются.

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      Рейтинг: +1478

      elessar arnor > Fialet 9 марта, 00:10

      в рф думаешь иначе?) узбеки/армяне/грузины/айзеры резко своими стали?

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 21:08

      А ещё запретить покупать иностранные автомобили, и вообще всё иностранное (юмор).

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      Рейтинг: +67530

      portero 8 марта, 20:50

      Надо запретить: вывозить во враждебные страны много чего и закупать *****, в том числе говно-футболистов....

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