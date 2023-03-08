Градиленко: «Клубам РПЛ надо запретить покупать иностранцев»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко выступил против легионеров в чемпионате России.

«К сожалению, сейчас не очень пристально слежу за своим любимым клубом, но тот факт, что на кубковый матч с «Локомотивом» в составе появились 11 россиян – это очень радостно и круто. Вот мы все время покупаем иностранцев, а зачем? Зачем мы тратим деньги на это? Чтобы играть за Кубок России в Пути регионов? А тут Гильермо Абаскаль показал, что у нас есть 11 россиян, которые могут играть. И пусть играют.

Сейчас вообще надо запретить покупать иностранцев. А деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола, на строительство футбольных манежей, полноразмерных, для возможности полноценных тренировок зимой», – сказал Градиленко.

Процент легионеров в РПЛ – 31,8.

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