Стало известно, когда решится будущее Анчелотти в «Реале»

Появилась новая информация о перспективах Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала».

Ключевым для будущего итальянца в клубе станет ближайший месяц.

В течение этого периода мадридцы дважды сыграют с «Барселоной», а также с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» идет на 2-м месте в Примере с 9-очковым отставанием от «Барселоны».

В 1-м полуфинале Кубка Испании столичная команда дома проиграла каталонцам – 0:1.

В 1-м матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» – 5:2.

Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?