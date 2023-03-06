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    Стало известно, когда решится будущее Анчелотти в «Реале»

    Появилась новая информация о перспективах Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала».

    Ключевым для будущего итальянца в клубе станет ближайший месяц.

    В течение этого периода мадридцы дважды сыграют с «Барселоной», а также с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    • «Реал» идет на 2-м месте в Примере с 9-очковым отставанием от «Барселоны».
    • В 1-м полуфинале Кубка Испании столичная команда дома проиграла каталонцам – 0:1.
    • В 1-м матче 1/8 финала ЛЧ «Реал» в гостях разгромил «Ливерпуль» – 5:2.

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    Источник: твиттер журналиста ESPN Родриго Фаеза

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    06.03.2023 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 21:39

      Ну уж с Ливерпулем проблем не будет.

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