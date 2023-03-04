«Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.
- Игра состоится в субботу, 4 марта.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Селява, Комличенко, Голенков.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Баринов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев, Камано.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 39 (3,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: две победы «Ростова», две ничьих, один раз выиграл «Локо».
В последний раз команды играли 24 июля 2022 года – ничья 2:2.
Коэффициенты:
- Победа «Ростова» – 2.33
- Ничья – 3.20
- Победа «Локомотива» – 3.40
Прогноз на матч: «Локомотив» не проиграет (Кф. 1.72)
Источник: РПЛ