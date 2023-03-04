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    «Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ

    «Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.

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    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Селява, Комличенко, Голенков.

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Баринов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев, Камано.

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 39 (3,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: две победы «Ростова», две ничьих, один раз выиграл «Локо».

    В последний раз команды играли 24 июля 2022 года – ничья 2:2.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ростова» – 2.33
    • Ничья – 3.20
    • Победа «Локомотива» – 3.40

    Прогноз на матч: «Локомотив» не проиграет (Кф. 1.72)

    Где смотреть матч Ростов – Локомотив

    Источник: РПЛ

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    04.03.2023 18:37
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