В CAS прокомментировали отказ «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков

«Матч ТВ» запросил комментарий Спортивного арбитражного суда (CAS), не давшего «Зениту» оспорить дисквалификацию трех своих футболистов.

«Судья, рассматривавший дело CAS 2023/A/9413 ФК «Зенит» против Российского футбольного союза, вынес свое решение сторонам дела.

Апелляционная жалоба, поданная АО «ФК «Зенит» 01.02.2023 на решение Апелляционной комиссии РФС от 26.12.2022 № 25/2022 (Оспариваемое решение), отклонена, а оспариваемое решение оставлено в силе», – сообщил CAS.

«Зенит» не смог оспорить дисквалификацию Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Fonbet Кубке России.

Все трое отстранены на 6 кубковых матчей, 1 из которых (против ульяновской «Волги») уже прошел.

Они наказаны за участие в драке с игроками «Спартака» 27 ноября 2022 года.

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