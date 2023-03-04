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    В CAS прокомментировали отказ «Зениту» в апелляции по дисквалификации игроков

    «Матч ТВ» запросил комментарий Спортивного арбитражного суда (CAS), не давшего «Зениту» оспорить дисквалификацию трех своих футболистов.

    «Судья, рассматривавший дело CAS 2023/A/9413 ФК «Зенит» против Российского футбольного союза, вынес свое решение сторонам дела.

    Апелляционная жалоба, поданная АО «ФК «Зенит» 01.02.2023 на решение Апелляционной комиссии РФС от 26.12.2022 № 25/2022 (Оспариваемое решение), отклонена, а оспариваемое решение оставлено в силе», – сообщил CAS.

    • «Зенит» не смог оспорить дисквалификацию Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао в Fonbet Кубке России.
    • Все трое отстранены на 6 кубковых матчей, 1 из которых (против ульяновской «Волги») уже прошел.
    • Они наказаны за участие в драке с игроками «Спартака» 27 ноября 2022 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2023 09:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2267

      alefreddy 4 марта, 13:45

      не прокатило

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 4 марта, 13:36

      С какого ху.я спортивный канал впрягается за одну из команд ? Тогда уж смените название на "бо мж.тв"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +511

      эд100 4 марта, 10:17

      а в чём комментарий то?...

      1
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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania 4 марта, 10:14

      жаль, надо было каждому бом.жу добавить по 2 матча дисквалификации за жалобу в CAS)

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      Ответить
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 4 марта, 10:10

      Повторю свой бесплатный совет.
      Только Басманный или Конституционный могут удовлетворить "хотелку" Газпрома. Дерзайте !

      2
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