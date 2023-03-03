«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 26-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд».

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Ливерпуль» занимает шестое место в чемпионате, имея на счету 39 очков. «МЮ» с 49 очками идет на третьей строчке.

«МЮ» выиграл у «Ливерпуля» в двух последних встречах.

Игра состоится в воскресенье, 5 марта.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 19:30 мск.

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 2,43. На ничью – 3,80. На выигрыш «МЮ» можно поставить за 2,85.

Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед