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    Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: 26 тур АПЛ, 5 марта 2023

    «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 26-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд».

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    «Ливерпуль» занимает шестое место в чемпионате, имея на счету 39 очков. «МЮ» с 49 очками идет на третьей строчке.

    «МЮ» выиграл у «Ливерпуля» в двух последних встречах.

    • Игра состоится в воскресенье, 5 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 19:30 мск.

    Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Ливерпуля» составляет 2,43. На ничью – 3,80. На выигрыш «МЮ» можно поставить за 2,85.

    Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2023 18:06
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