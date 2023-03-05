«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 26-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Энди Мэдли (Англия)

Матчей в сезоне: 16

Желтые карточки: 53 (3,3 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 22

Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», два раза выиграл «МЮ.

В последний раз команды встречались 22 августа – победа «МЮ» со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа «Ливерпуля» – 2.55

Ничья – 3.70

Победа «МЮ» – 2.96

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед