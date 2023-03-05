«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 26-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд». Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Ливерпуль: Алисон – Трент Александр-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Костас Цимикас – Харви Эллиот, Фабиньо, Стефан Байчетич – Мохамед Салах, Диогу Жота, Дарвин Нуньес.
- МЮ: Давид де Хеа – Люк Шоу, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Диогу Далот – Фред, Марсель Забитцер – Алехандро Гарначо, Ваут Вегхорст, Бруну Фернандеш – Маркус Рэшфорд.
Судья: Энди Мэдли (Англия)
- Матчей в сезоне: 16
- Желтые карточки: 53 (3,3 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 22
Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», два раза выиграл «МЮ.
В последний раз команды встречались 22 августа – победа «МЮ» со счетом 2:1.
Коэффициенты:
- Победа «Ливерпуля» – 2.55
- Ничья – 3.70
- Победа «МЮ» – 2.96
Прогноз на матч: обе забьют – да
Источник: «Бомбардир»