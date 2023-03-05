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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

    «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче 26-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд». Начало – в 19:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Энди Мэдли (Англия)

    • Матчей в сезоне: 16
    • Желтые карточки: 53 (3,3 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 1
    • Фолы в среднем за матч: 22

    Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», два раза выиграл «МЮ.

    В последний раз команды встречались 22 августа – победа «МЮ» со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ливерпуля» – 2.55
    • Ничья – 3.70
    • Победа «МЮ» – 2.96

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

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    05.03.2023 19:20
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