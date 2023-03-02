Павлюченко покинул медиакоманду «Матч ТВ»

Медийный клуб «Матч ТВ» подтвердил уход Романа Павлюченко.

«Официально. Роман Павлюченко покидает нашу команду!

Было честью играть с тобой в одной команде, будет честью сыграть против тебя!

Спасибо за путь пройденный с нами, за красивые голы и яркие эмоции! Удачи, Суперпав!» – говорится в публикации медиаклуба.

41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.

После этого форвард присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во 2-м сезоне Медиалиги.

Зимой он вел переговоры с «Уфой».

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