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    Павлюченко покинул медиакоманду «Матч ТВ»

    Медийный клуб «Матч ТВ» подтвердил уход Романа Павлюченко.

    «Официально. Роман Павлюченко покидает нашу команду!

    Было честью играть с тобой в одной команде, будет честью сыграть против тебя!

    Спасибо за путь пройденный с нами, за красивые голы и яркие эмоции! Удачи, Суперпав!» – говорится в публикации медиаклуба.

    • 41-летний Павлюченко закончил профессиональную карьеру в октябре 2022 года.
    • После этого форвард присоединился к команде канала «Матч ТВ» и выступал за нее во 2-м сезоне Медиалиги.
    • Зимой он вел переговоры с «Уфой».

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    Источник: телеграм-канал «ФК Матч ТВ»

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    02.03.2023 08:44
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