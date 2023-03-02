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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Канчельскис допустил, что Дзюба еще уедет играть в Европу

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах европейской карьеры 34-летнего форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «У Дзюбы не получилось заиграть в Турции, но это не значит, что у него не пошло бы в другом чемпионате. Бывает такое, что в одной стране все идет, а в другой нет. Таких примеров очень много: Андрей Шевченко играл по-одному в «Милане», и по-другому в «Челси».

    Да, у Артема возраст уже влияет на его карьеру и вряд ли кто-то из Европы сделает ему сейчас предложение. Но все равно маленький процент есть, что Дзюба даже сейчас может уехать играть в Европу. Но это только разговоры, я тоже мог уехать в «Барселону» и можно было бы рассуждать, что тогда бы произошло. Надо смотреть на конкретные предложения – если они есть, если футболист там будет играть, тогда надо уезжать. Раньше же наши ребята неплохо себя проявляли в Европе, я говорю про Александра Мостового, Игоря Шалимова, Виктора Онопко и других», – сказал Канчельскис.

    • Контракт Дзюбы с «Локо» действует до лета.

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    Источник: Metaratings

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    02.03.2023 00:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6312

      Давид59 2 марта, 08:34

      Смешно такое читать. Какая Европа? Во-первых он себя уже в "Европе" показал (в Турции), а во-вторых он что не в курсе, что сейчас происходит?

      0
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 2 марта, 07:50

      к кокорину на Кипр.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5417

      neim 2 марта, 07:42

      Ты сколько сегодня выпил, предсказатель ? )))

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