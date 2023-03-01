В «Динамо» рассказали, почему Захарян не перешел в «Галатасарай»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, почему полузащитник команды Арсен Захарян не перешел зимой в «Галатасарай».

«Интерес «Галатасарая» действительно был. С самого начала Арсен и отец его выразили четкую позицию: они не готовы к такому трансферу. Абсолютно однозначная позиция с самого начала. Переговоров не было», – сказал Гафин.

Летом купить Захаряна хотел «Челси».

Игрок в системе «Динамо» с 2017 года.

19-летний Захарян стоит 15 миллионов евро.

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