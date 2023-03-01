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    В «Динамо» рассказали, почему Захарян не перешел в «Галатасарай»

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, почему полузащитник команды Арсен Захарян не перешел зимой в «Галатасарай».

    «Интерес «Галатасарая» действительно был. С самого начала Арсен и отец его выразили четкую позицию: они не готовы к такому трансферу. Абсолютно однозначная позиция с самого начала. Переговоров не было», – сказал Гафин.

    • Летом купить Захаряна хотел «Челси».
    • Игрок в системе «Динамо» с 2017 года.
    • 19-летний Захарян стоит 15 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    01.03.2023 22:27
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