Мбаппе рассказал, в какой итальянский клуб он готов перейти

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос болельщика после церемонии вручения наград The Best от ФИФА.
У 24-летнего футболиста спросили, в какой итальянский клуб он готов перейти.
«Если я продолжу карьеру в Серии А, то выбрать могу только «Милан», – сказал француз.
- В этом сезоне Мбаппе забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
- В прошлом году он отказал «Реалу» и продлил контракт с «ПСЖ».
- Рыночная стоимость игрока – 180 миллионов евро.
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Источник: Football Italia