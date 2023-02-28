Мбаппе рассказал, в какой итальянский клуб он готов перейти

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос болельщика после церемонии вручения наград The Best от ФИФА.

У 24-летнего футболиста спросили, в какой итальянский клуб он готов перейти.

«Если я продолжу карьеру в Серии А, то выбрать могу только «Милан», – сказал француз.

В этом сезоне Мбаппе забил 29 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах.

В прошлом году он отказал «Реалу» и продлил контракт с «ПСЖ».

Рыночная стоимость игрока – 180 миллионов евро.

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?