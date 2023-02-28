«Наполи» продлит контракт с Хвичей. Его зарплата вырастет в два раза

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия летом заключит новое соглашение с клубом.
Стороны продлят контракт до 2028 года с двукратным увеличением зарплаты.
Со следующего сезона грузин будет зарабатывать 2,5 миллиона евро.
- «Наполи» купил Хвичу летом 2022 года за 10 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 26 матчей, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.
- В РПЛ грузин играл за «Локомотив» и «Рубин».
Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»
Источник: La Gazzetta dello Sport