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  • «Наполи» продлит контракт с Хвичей. Его зарплата вырастет в два раза

«Наполи» продлит контракт с Хвичей. Его зарплата вырастет в два раза

28 февраля 2023, 17:00
4

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия летом заключит новое соглашение с клубом.

Стороны продлят контракт до 2028 года с двукратным увеличением зарплаты.

Со следующего сезона грузин будет зарабатывать 2,5 миллиона евро.

  • «Наполи» купил Хвичу летом 2022 года за 10 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел 26 матчей, забил 12 голов и сделал 15 ассистов.
  • В РПЛ грузин играл за «Локомотив» и «Рубин».

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Наполи Кварацхелия Хвича
Комментарии (4)
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Napaleon Banapart
1677593873
К лету ему прилетит приглашение из Англии с зарплатой в два раза выше чем намерен предложить Неаполь.
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DOCTOR PENALTY
1677594229
Теперь хватит и на льва, и на тигра в клетке, и на спорткар, как у некоторых.
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raritet
1677600248
Прямо сказка. Оказался нужен именно этой команде. Лучано умеет собирать команды по винтику.
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zigbert
1677610635
Да пока все идет как нельзя лучше. Есть голы, есть ассисты. Да и болельщики Наполи довольны его игрой.
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