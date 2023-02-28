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  • «Не судья, а чистый клоун. Выходит чертила и просто прибивает одну команду». Червиченко – о работе Иванова на матче «Спартак» – «Локомотив»

«Не судья, а чистый клоун. Выходит чертила и просто прибивает одну команду». Червиченко – о работе Иванова на матче «Спартак» – «Локомотив»

28 февраля 2023, 14:44
50

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейство в кубковом матче с «Локомотивом».

  • Игру обслуживал Сергей Иванов.
  • Спартаковцы победили со счетом 4:2.
  • Разбор спорных решений арбитра можно посмотреть здесь.

«Не знаю, почему арбитр Иванов так откровенно стал на сторону «Спартака».

На мой взгляд, явный пенальти был, когда Хлусевич сбил коленом Миранчука, один из голов был забит с нарушением правил, когда Игнатов нарушал правила в штрафной «Локо» – там был чуть ли не бросок через бедро.

И момент с пенальти в ворота гостей – это не судья, а чистый клоун – игрок падает, рука была на земле, и все равно ставят «точку».

Выходит чертила и просто прибивает одну команду, хоронит ее. Причем «Спартаку» это было совершенно не нужно – команда играет хорошо, «Локомотив» возрождается...

Ведь в моменте с Игнатовым ему оставалось только прижать соперника к полю», – сказал Червиченко.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Червиченко Андрей Иванов Cергей
Комментарии (50)
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ilichkadr
1677585212
Щас тебе Андрюха достанется от "народников".........
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Князев
1677586269
Похоже, что Спартак тащат на финал с Зенитом. Да и в первом матче было то же самое. У нас нет независимых судей. Почти все куплены.
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Бригадный
1677587898
Судейка - конченый урод моральный, конечно. Но в данной ситуации надо судейку понять. Проблема в том, что за фол Хлусевича надо было не только пенальти в ворота хрюканов назначать, но и удалять Хлусевича (вторая желтая, как минимум, там была). В меньшинстве хрюканы однозначно бы проиграли. И попадали бы на кого? На Зенит, вестимо. А у хрюканов панический страх перед вариантом новой игры с Зенитом, да еще и на выезде. Поэтому судейка принял такое дурацкое, но годное для хрюканов, решение. В рамках этой же логики был засчитан неправильный гол после борцовского приема Игнатова. Ну, а липовым пенальти в ворота проводниц судейка закрепил ситуацию в пользу хрюканов, подстраховался от случайностей. Так что, всё логично. Понятно, что при Шпалыче
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NewLife
1677587965
Клоун не судья, а клоуны те, кто пишет здесь пургу для желтого сортира РБ Спорт. Вы лучше посмотрите на себя и на то, как помойку с берегов Невы ангажированные судьи надували чемпионами при явном конфликте интересов в РФС под Газпрмом, а затем карточный домик разлетался, когда немытые позорились при нормальном судействе за рубежом.
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derrik2000
1677588496
"Выходит чертила и просто прибивает одну команду, хоронит ее. " ВО! "Узнаю брата Колю!" (с) ))))))))))))) Наконец-то червяк на своём, РОДНОМ для него языке, заверещал. А то, вспоминается, как его приглашали на ТВ, где он, мучительно подбирая слова из своего скудного словарного запаса, пытался отвечать на вопросы комментатора на ПРАВИЛЬНОМ РУССКОМ языке, у меня всё равно, глядя на его РОЖУ, было ощущение, что, вот сейчас-сейчас, червяк начнёт свой спитч-ответ оппоненту словами "вы чё, *уки, в натуре, совсем берега попутали???" )))
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NewLife
1677588498
Даже хейтеры в комментаторской кабине согласились, что судья был прав. Думаю, РБ Спортивные тролли ниже даже не смотрели игру, но выполняют заказ.
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_Marqella_
1677590919
Судья сделал игру...
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Азбука
1677591762
У меня вопрос к ветеранам тутошнего сайта, для понимания истории российского футбола: В 90-е Спартак также судили?
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ААМ
1677594469
Зенит выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА , а СПАМ проигрывал с крупным счётом и больше всех заработал удалений.
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TANNER
1677594755
Если Спартаку не помогать то начнет Зарема кудахтать, ай яй яй, Спартак не любят, бу бу бу и тд. Ну очевидно же что судья свистел только в одну сторону, и если в моменте с возможной пенкой в ворота Спартака ситуация еще 50 на 50, то момент со 2м голом Спартака это вообще судейский позор, и пенка в ворота Локо вторая тоже, ставить пеналь когда мяч попадает в опорную руку игрока стелящегося по газону, ну это уже вообще. За то по итогу будет тишина, Зарема довольна и меньше всякого вброса.
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