«Не судья, а чистый клоун. Выходит чертила и просто прибивает одну команду». Червиченко – о работе Иванова на матче «Спартак» – «Локомотив»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейство в кубковом матче с «Локомотивом».

Игру обслуживал Сергей Иванов.

Спартаковцы победили со счетом 4:2.

Разбор спорных решений арбитра можно посмотреть здесь.

«Не знаю, почему арбитр Иванов так откровенно стал на сторону «Спартака».

На мой взгляд, явный пенальти был, когда Хлусевич сбил коленом Миранчука, один из голов был забит с нарушением правил, когда Игнатов нарушал правила в штрафной «Локо» – там был чуть ли не бросок через бедро.

И момент с пенальти в ворота гостей – это не судья, а чистый клоун – игрок падает, рука была на земле, и все равно ставят «точку».

Выходит чертила и просто прибивает одну команду, хоронит ее. Причем «Спартаку» это было совершенно не нужно – команда играет хорошо, «Локомотив» возрождается...

Ведь в моменте с Игнатовым ему оставалось только прижать соперника к полю», – сказал Червиченко.

РПЛ возвращается на этой неделе! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!