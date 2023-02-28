«Вообще цирк. За такой удар Промеса нужно казнить, будь это при 2:2». Мостовой – о 2-м пенальти «Спартака»

Александр Мостовой раскритиковал вингера «Спартака» Квинси Промеса.

Голландец не забил пенальти, исполнив «паненку».

Судья дал перебить 11-метровый, так как вратарь Илья Лантратов до удара выпрыгнул с линии ворот).

Со 2-й попытки Промес реализовал пенальти.

«Все говорят Промес не тренируется, я всегда отвечаю: «Отстаньте от него, он в официальных играх и тренируется».

Второй пенальти назначать нельзя было, у него опорная рука, он в подкате. Судья ошибся, под конец матча поплыл, а до этого хорошо судил.

Исполнение Промеса и решение арбитра перебить второй пенальти – это вообще цирк. За этот удар Промеса нужно казнить, если бы это было при счeте 2:2.

Он ещe и паузу сделал, а этого делать нельзя. Просто цирковая программа», – сказал Мостовой.

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