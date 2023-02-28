Абаскаль объяснил замену Зиньковского в перерыве матча «Спартака» с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал причину замены Антона Зиньковского в кубковом дерби с «Локомотивом».

Футболист не вернулся на поле после перерыва.

Вместо него вышел Павел Мелешин.

Спартаковцы победили соперника со счетом 4:2.

«Замена Зиньковского в перерыве связана с тем, что нам не хватало именно центрального нападающего. Именно поэтому решили выпустить Мелeшина, а функции Зиньковского взял на себя Игнатов.

Миша – игрок, которому важно поверить в себя, почувствовать свободу. Когда это происходит, он способен творить большие вещи. Сегодня у него это получилось», – сказал Абаскаль.

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