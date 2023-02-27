Карпин прокомментировал слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на высказывание нападающего Александра кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

— Слова Александра Кокорина про школу жизни вызвали большую дискуссию. Есть в его посыле хоть что‑то, с чем вы можете согласиться?

— Про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен.

Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но для этого необязательно попадать в тюрьму. Любое негативное событие может стать человеку уроком и без лишения свободы

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