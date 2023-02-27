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  • Карпин прокомментировал слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Карпин прокомментировал слова Кокорина, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

27 февраля 2023, 14:39
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на высказывание нападающего Александра кокорина о тюрьме.

  • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
  • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
  • Он вместе со своим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

— Слова Александра Кокорина про школу жизни вызвали большую дискуссию. Есть в его посыле хоть что‑то, с чем вы можете согласиться?

— Про то, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме? Не знаю, что он хотел сказать в реальности, но, если высказался в такой интерпретации, конечно же, я не согласен.

Если же посыл в том, что раз уж с тобой произошло такое плохое событие в жизни и тюрьма может послужить уроком, то да, согласен. Но для этого необязательно попадать в тюрьму. Любое негативное событие может стать человеку уроком и без лишения свободы

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Карпин Валерий
Комментарии (3)
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ouiyghjmop
1677500345
Есть тема пацаны! На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз, потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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DOCTOR PENALTY
1677500848
"... что он (Кокорин) хотел сказать в реальности ..." - если спросить сейчас у Кокорина, что он имел в виду, вряд ли этот безмозглый объяснит.
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