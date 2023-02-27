Месси – 1-й игрок, забивший 700 голов за клубы из топ-5 лиг Европы

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил 700-й гол в клубной карьере в воскресном матче с «Марселем» (3:0).

Аргентинец отличился 28 раз в составе парижан и 672 раза, выступая за «Барселону».

Все его голы на клубном уровне забиты в клубах из топ-5 европейских лиг.

Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось подобное.

У Криштиану Роналду 696 мячей за «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Его голы в составе «Спортинга» и «Аль-Насра» в этом рейтинге не учитываются.

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